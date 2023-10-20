13 شهيدا بينهم 6 أطفال بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم (فيديو)

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق طولكرم، إلى 13 شهيدا بينهم 6 أطفال، و20 مصابا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم.

واستهدفت قوات الاحتلال، بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، جرى نقل 7 منهم أمس إلى مستشفى حكومي في طولكرم.

ولم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 آخرين إلى المستشفى، فنقلوهم إلى مسجد “أبو بكر الصديق” داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

تغطية صحفية: "أقمار طولكرم الـ 13 الذين ارتقوا أمس خلال مجزرة الاحتلال الصهيوني على مخيم نور شمس" pic.twitter.com/Ale5VmgDsy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 20, 2023

وأفادت الوكالة بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل الشهداء الخمسة من المسجد إلى المستشفى الحكومي في مدينة طولكرم عقب انسحاب قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة.

وعثر على شهيد آخر بين الأحراش، لتكون حصيلة المجزرة في المخيم 13 شهيدا، و20 مصابًا وُصفت إصابتهم بأنها مستقرة.

وداهمت قوات الاحتلال، خلال عدوانها على المخيم منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها، وأطلقت النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل، كما خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات والمنشآت وجرفت البنية التحتية والشوارع.