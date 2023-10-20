600 مثقف سويدي يوقعون عريضة للمطالبة بوقف استهداف المدنيين في غزة

طالب أكثر من 600 شخصية ثقافية سويدية بضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف استهداف المدنيين العزل في القطاع.

وحسب صحيفة “الإكسبريس” السويدية، وقّعت الشخصيات الثقافية السويدية على عريضة تدين استهداف المدنيين في القطاع، وتعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية “انتهاكًا وحشيًا لحقوق الإنسان وكارثة إنسانية”.

وتأتي هذه المبادرة من “الشبكة العالمية ضد تدمير فلسطين”، ردًا على ما اعتبره أعضاء الشبكة تخاذلًا من دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تجاه ما يقع في غزة.

وقال الموقّعون على العريضة “نطالب بالوقف الفوري للدعم العسكري والسياسي والمالي للأعمال الإسرائيلية”.

ومما جاء في نص العريضة أن “الحكومات الأوروبية لا تتسامح مع هذه الحرب فحسب، بل تدعمها وتساعدها”، وأن إسرائيل حولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض، وقطعت سبل الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء والدواء لأكثر من مليوني فلسطيني.