“أسائل أمام الله كل من سكت”.. كلمات مؤثرة لأهالي غزة في وداع ذويهم الشهداء (فيديو)

ودّع أهالي في غزة ذويهم الشهداء في مستشفى “أبو يوسف النجار” بالبكاء والنحيب وكلمات مؤثرة، بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، في رفح.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح اليوم السبت لحظات الوداع المؤلمة، التي لم يتمكن خلالها أغلب أهالي الشهداء من كبح دموعهم، وانهار رجل من الأهالي وهو يودع أخاه بكلمات مؤثرة، قال فيها “كل أولاد الناس غاليين لكنك قطعة مني”.

بكى الرجل بحرقة وألم، ولم يتمكن من حوله من إيقاف بكائه، وخاطب جثة أخيه الشهيد قائلا “صار لنا 14 يوما مع بعض، قلت لك روح معي ليش ما روحت معي”، وتابع المكلوم في وداع أخيه “والله لآخذ حقك بكرة عند الله أسائل كل من سكت”.

وحمل والد رضيع شهيد جثة رضيعه وقال: “أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي ولن تطيروا في سمائي.. ها هم الشهداء اليوم ستزهر دماؤهم لتحيي المقاومة، بإذن الله سننتصر”.

وحمل آباء آخرون جثث أطفالهم الرضع، وقال أحدهم “هؤلاء أطفال أبرياء استهدفهم الكيان الصهيوني، الذي لا ينشغل غير بأطفالنا يتشطر عليهم، بينما يسكت العرب والعالم كله عن هذه الجرائم”.

وحضنت أم مكلومة جثة طفلتها الشهيدة وبكت بحرقة شديدة، وأظهرت اللقطات استشهاد عدد كبير من الأطفال الصغار.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، ليلة السبت، بقصف طيران الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع”.

وأوضحت المصادر أن “شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف”.

وتابعت: “استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح”.

وفي بلدة جباليا بشمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا جراء قصف الطيران منزلا في البلدة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.