أطباء من غزة: الاحتلال يستخدم أسلحة “غير اعتيادية” تصيب الجسم بحروق من الدرجة الرابعة (فيديو)

كشف أطباء من داخل أحد مستشفيات قطاع غزة القابع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوما، أن الأسلحة التي يستخدمها “غير اعتيادية”، وأن جل الإصابات التي تصلهم تكون مصابة بحروق من الدرجة الرابعة.

وقال طبيب فلسطيني من المستشفى “الإندونيسي” شمال غزة، اليوم السبت، للجزيرة إن نسبة الوفيات وصلت إلى 100%، إذ لم يعد ينجو مصاب ممن يصلون إلى المستشفى من ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الطاقم الطبي أن الإصابات التي تصل إلى المستشفى، هي إصابات “يشاهدونها للمرة الأولى”، مؤكدين أن المصابين بالقصف الإسرائيلي يواجهون مضاعفات كثيرة.





وأفاد طبيب بأن الحروق التي تصيب الجرحى تمتدّ إلى الجسم كله، ونقلت الكاميرا مشاهد مروعة لطفل احترق جسمه كاملا، وهرعت الطواقم الطبية لإسعافه، وقد كان كل المصابين الوافدين على المستشفى من الأطفال.

وتساءل طبيب في المستشفى عن السبب الذي يدفع الاحتلال إلى قصف الأطفال والمدنيين، الذين ليست لهم يد في العملية العسكرية ولا السياسية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب وما وصفه بـ”الإبادة” التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، ليلة السبت، بقصف طيران الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع”.





وأوضحت المصادر أن “شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف”.

وتابعت: “استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح”.

وفي بلدة جباليا بشمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا جراء قصف الطيران منزلا في البلدة.





وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.