“استعدادا للمرحلة التالية”.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لتدريبات عسكرية في غلاف غزة (شاهد)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقطع فيديو قال إنه لتدريبات في غلاف غزة “استعدادًا للمرحلة التالية من الحرب”.

وأظهرت اللقطات تدريبات لجنود الاحتلال على إطلاق الرصاص من البندقيات وإطلاق قذائف من دبابات ومركبات عسكرية ثقيلة.

وأوضح الفيديو أيضا تدريب جنود الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المنازل ومداهمتها، وعلقوا داخل المنازل الخشبية التي كانوا يتدربون فيها على الاقتحام صورا لملثمين على أنها لأفراد من المقاومة الفلسطينية.

وظهر الجنود وهم يتدارسون خريطة قطاع غزة، في إشارة إلى الاقتحام البري الذي يهدد الاحتلال بتنفيذه منذ بداية العدوان بالطائرات قبل 15 يوما.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه تمت الموافقة على خطط لتوسيع القتال، و”نواصل الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب”.

وقال مسؤول إسرائيلي، السبت، إن العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأجيل شنّ غزو بري لقطاع غزة، “خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى”.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن المسؤول السياسي الإسرائيلي، دون أن يسمّيه، قوله إنه “في أعقاب إطلاق حماس لرهينتين من غزة، تضغط الولايات المتحدة والعديد من الحكومات في أوروبا بهدوء على إسرائيل لتأجيل شنّ غزو بري لغزة”.

وأضاف “الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن”.

وتابع المسؤول الإسرائيلي “تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شنّ أي غزو على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.