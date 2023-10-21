الشيخ راتب النابلسي يوجه رسالة إلى أهل غزة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد راتب النابلسي إن الأيام الماضية كانت قاسية جدا على أهل غزة وفي عموم أرض فلسطين.

وأضاف أن دول الغرب “أظهرت دعما للغاصب المحتل لم نشهد له مثيلا، وتواطؤا مع المجرم الغاصب ليس له نظير ولا يمكن أن يتصوره عقل أو يحيط به إدراك”، لكن “أبناء غزة أبانوا تمسكهم بدينهم وثباتا على مبادئهم، وأكدوا للعالم أن ما يقع في غزة معركة بين الحق والباطل” على حد قوله.

وقال الشيخ النابلسي في رسالة موجهة إلى أبناء غزة “أهلنا الأحباب في غزة العزة الواقفين بثبات قلَّ نظيره وبشجاعة يصعب وصفها، نرفع رأسنا عاليا اعتزازا بكم، ولا يدري المرء ما يقول لكم” .

وأضاف “أحدثكم عن الصبر، وأنتم تُعلّمون الدنيا كلها فضيلة الصبر”.

وتابع “مواقفكم البطولية أصبحت مدرسة في الثبات والإصرار على المبادئ والقيم”.

وخلص النابلسي إلى القول إن احتلال إسرائيل للمقدسات الإسلامية في فلسطين مرَّ عليه أكثر من 70 عاما، لكن “العدو اليوم يواجه وضعا استثنائيا، ولا بد للنصر أن يكون حليف أهل غزة لأنهم اختاروا الصمود على الحق في وجه المتخاذلين”.

ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 4385 شهيدا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة، فضلا عن 13561 مصابا.