العاهل الأردني: حملة القصف الشرسة على غزة جريمة حرب (فيديو)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله في كلمة، اليوم السبت، خلال “قمة القاهرة للسلام” لبحث تطورات القضية الفلسطينية، أن حملة القصف الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة “مرفوضة وتعد جريمة حرب”.

ودعا في كلمته أمام القمة -التي انعقدت بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث تطورات القضية الفلسطينية- إلى ضرورة وقف القتال وحماية المدنيين وإيصال المساعدات بشكل دائم.

وقال إن حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، مؤكدا أن تهجير سكان غزة يعد جريمة حرب “ويشكل خطا أحمر بالنسبة لنا”.

وأضاف أن “حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة”، مؤكدا أنها “انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب”.

وأشار ملك الأردن إلى أن “سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، وقال إن “على قادة إسرائيل أن يدركوا أن الحلول العسكرية لن تجدي وأن سياسة التطرف ستجلب المزيد من التطرف والعنف”.

وأكد العاهل الأردني أن السبيل الوحيد لمستقبل آمن في الشرق الأوسط يبدأ بالإيمان بأن حياة الناس متساوية الأهمية والعمل وفق مبدأ الدولتين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب.