“المكان الأكثر رمزية لإدانة الإبادة الجماعية”.. برلماني أوروبي في مخيم شاتيلا لدعم غزة (فيديو)

وصل عضو البرلمان الأوروبي (مانو بينيدا) إلى مخيم شاتيلا في لبنان أمس الجمعة، ووصفه بأنه “المكان الأكثر رمزية لإدانة الإبادة الجماعية التي عانت منها غزة”.

Hemos llegado al #Líbano 🇱🇧 para apoyar a nuestros hermanos palestinos. Y el lugar más simbólico para denunciar el genocidio que sufre #Gaza 🇵🇸 es en el campo de refugiados de #Shatila, donde el régimen israelí y sus cómplices masacraron a miles de civiles. No estáis solos. No… pic.twitter.com/kf0HbYA52C — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) October 20, 2023

المكان الأكثر رمزية

وأضاف في حديثه “في مثل هذا الوقت العصيب الذي يقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف للسكان المدنيين في غزة، حيث قالوا بالفعل إنه لم تعد هناك قوانين حرب، وإنهم سوف يحولون غزة إلى كومة من الركام”.

وأضاف البرلماني الأوروبي مانو بينيدا في تغريدة على منصة إكس مرفقا بها مقطع فيديو له “أنت لست وحدك.. ولن نتوقف حتى نرى فلسطين خالية من الاحتلال”.

وقال ساخرا “سكان غزة ليسوا بشرا، ولهذا السبب قطعوا عنهم الماء والكهرباء والغذاء”، وأضاف أنهم فعلوا مثلما فعل النازيون مع اليهود في الحي اليهودي في فارسوفيا، إذ تفعل إسرائيل الشيء نفسه مع الفلسطينيين.

وأشار البرلماني الأوربي إلى المظاهرات التي ينظمها يهود وخاصة في أمريكا، وقال “اليهود الطيبون الذين يعرفون ذلك يتمردون ويحشدون ضد إسرائيل، ويسألون كيف يمكنها التحدث نيابة عنهم؟ لم يختر أحد إسرائيل ممثلة لليهود”.

وأكد أن ما يتم تنفيذه هو إبادة جماعية ضد غزة، وقال “توقفوا عن قتل الأطفال والنساء، توقفوا عن قتل المدنيين، أوقفوا هذه الإبادة الجماعية، هذه المذبحة”.

وقال إنه لا يوجد مكان أكثر رمزية من هذا لبدء جولته في لبنان، للتعبئة والتحدث مع الفلسطينيين حول ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تم بالفعل قتل أكثر من 100 شخص بأيدي المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال.

وحول ما يحدث في لبنان، قال “في جنوب لبنان حيث يقتل الصحفيون، كفى من جرائم إسرائيل، كفى تواطؤا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي يضطهد المتضامنين ويحظر المنظمات ويعتقل الأشخاص الذين يحملون العلم الفلسطيني، يكفي الآن، قفوا إلى جانب الضحايا بدلا من الجلادين”.