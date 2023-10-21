حركة حقوقية دولية: إسرائيل تقتل يوميا 120 طفلا فلسطينيا

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان، أن “أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، إذ إن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تأسست في جنيف، في بيان اليوم السبت، إن 120 طفلا فلسطينيا يقتلون كل يوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فرع فلسطين، إلى أن نحو “1688 طفلا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إضافة إلى 27 طفلا في الضفة الغربية.

وقالت إن الأطفال الناجين حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء غزة يعانون أزمة إنسانية كبيرة؛ مما يؤدي إلى تفاقم الصدمات العصبية والنفسية القائمة منذ 16 عاما من الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وكشفت الحركة أن الصدمة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم؛ مما يترك ندوبا لا تمحى على سلامتهم العقلية.

وحذرت من أن إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يؤدي إلى تحطيم أسس هذه الأسر، موضحة أن الأطفال الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن أيتاما.





وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهو منظمة حقوقية تأسست في جنيف عام 1979 بهدف الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 امرأة، فضلا عن 13561 مصابا.