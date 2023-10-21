حماس تنشر فيديو لإطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة للجهود القطرية (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر السبت، تسجيلا مصورا يظهر إطلاق سراح المحتجَزتَيْن الأمريكيتَيْن.

ويظهر التسجيل لحظة تسلم الصليب الأحمر للمحتجزتين.

وأفرجت حركة حماس عن السيدتين وهما أم وابنتها، وأشارت إلى إمكانية الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين.

وأفادت الحركة أنها تعمل مع “جميع الوسطاء لتنفيذ قرارها بإغلاق ملف المدنيين المحتجزين في حال توافرت الظروف الأمنية المناسبة”.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة في بيان إن الخطوة جاءت “لدواعٍ إنسانية ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة”.

وحسب القسام فإن عدد الأسرى لديها ما بين 200 إلى 250 منهم مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية، وسبق أن وصفت غير الإسرائيليين بأنهم “ضيوف” سيتم إطلاق سراحهم قريبا.