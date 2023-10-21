رشيدة طليب: معظم الأمريكيين يعارضون موقف بايدن من الحرب على غزة (فيديو)

قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب إن معظم الأمريكييين في الولايات المتحدة يقولون للرئيس جو بايدن “اليوم لسنا معك”. في إشارة لمعارضة الشارع الأمريكي للسياسة التي اعتمدها بايدن وفريقه الحكومي في التعامل مع العدوان على غزة ودعمه المطلق لإسرائيل.

وأضافت رشيدة طليب خلال مشاركتها، الجمعة، في لقاء جماهيري وسط العاصمة الأمريكية واشطن للتنديد بالحرب على غزة واستهداف المدنيين أن “المتظاهرين اليوم يمثلون جميع الولايات التي لن تنسى موقف بايدن يوم التصويت لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي المقبل”.

وأكدت رشيدة أن معظم الشعب الأمريكي يرفض إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار.

وقالت “لن أقف مكتوفة اليدين أمام هذه الدعاية التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه ما يقع في غزة”.

وأضافت: لا أحد في إدارة بايدن يهتم لمصير الشعب الفلسطيني لأنهم يرون أبناءه مواطنين من الدرجة الثانية.

وأوضحت النائبة الأمريكية التي تنحدر من أصول فلسطينية أن الوسيلة الوحيدة لوقف إطلاق النار في غزة تتم عبر “مخاطبة الإدارة الأمريكية بقوة صوتنا الانتخابي المقبل”.





وفي سياق متصل، عقد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الكابيتول بحضور شخصيات سياسية فاعلة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طالبوا خلاله بضرورة وقف الحرب على غزة.

وقالت النائبة كوري بوش باسم أعضاء الكونغرس الحاضرين في المؤتمر “يجب وقف الحرب في غزة ومن حق الطرفين العيش بسلام”.