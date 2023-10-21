شاهد: جماهير نادي أوساسونا الإسباني ترفع أعلام فلسطين في المدرجات رغم المنع

عبّرت جماهير نادي أوساسونا عن دعمها للشعب الفلسطيني في غزة، في مباراة جمعت فريقها أمس الجمعة بنادي غرناطة، في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفعت جماهير النادي الإسباني أعلام فلسطين في مدرجات ملعب “أل سادار” دعما لأهل غزة الذين يعانون عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوما.

وقالت تقارير صحفية إن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” منعت الجماهير من التضامن مع فلسطين، واستعانت برجال الشرطة لمنعهم من إدخال الأعلام إلى الملعب.

Esto es el Sadar CUATRO GATOS sacando banderas de Palestina que seran multados por mdedio de las camaras de seguridad del @Osasuna @GranadaCF por convertir un evento deportivo en un acto politico pic.twitter.com/gBge79WooM — FORO MDM (@elforomdm) October 20, 2023

واستعد جمهور أوساسونا قبل أيام لإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتلقت إدارة النادي تنبيها من الليغا بمنع الجماهير من رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

لكن إدارة الفريق لم تتمكن من منع الجماهير الذين رفعوا الأعلام قبل بداية المباراة وهتفوا للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويضم نادي غرناطة في صفوفه لاعبا إسرائيليا هو المهاجم شون ويسمان، الذي تخلف عن السفر مع بعثة فريقه لمواجهة أوساسونا لأسباب أمنية.

[ACTUALIZACIÓN] Decenas de banderas palestinas en El Sadar pasando por encima del veto policial impuesto a Osasunahttps://t.co/tl8DQfCMxd pic.twitter.com/UHAb6oYTim — naiz: (@naiz_info) October 20, 2023

وكان اللاعب الإسرائيلي الوحيد في الدوري الإسباني، الذي لم ينتقل مع بعثة غرناطة لمواجهة أوساسونا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن ناديه تلقى توصيات من السلطات الإسبانية بتغييبه عن المباراة خوفا من غضب الجماهير، إذ نشر فايسمان رسائل دعم لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها بـ”إسقاط أطنان المتفجرات على غزة” بعد عملية “طوفان الأقصى”.