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شاهد: جماهير نادي أوساسونا الإسباني ترفع أعلام فلسطين في المدرجات رغم المنع

جماهير ناري أوساسونا ترفع أعلام فلسطين
رغم منع السلطات جماهير نادي أوساسونا الإسباني تتضامن مع غزة (غيتي)
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202311:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عبّرت جماهير نادي أوساسونا عن دعمها للشعب الفلسطيني في غزة، في مباراة جمعت فريقها أمس الجمعة بنادي غرناطة، في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفعت جماهير النادي الإسباني أعلام فلسطين في مدرجات ملعب “أل سادار” دعما لأهل غزة الذين يعانون عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوما.

وقالت تقارير صحفية إن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” منعت الجماهير من التضامن مع فلسطين، واستعانت برجال الشرطة لمنعهم من إدخال الأعلام إلى الملعب.

واستعد جمهور أوساسونا قبل أيام لإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتلقت إدارة النادي تنبيها من الليغا بمنع الجماهير من رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

لكن إدارة الفريق لم تتمكن من منع الجماهير الذين رفعوا الأعلام قبل بداية المباراة وهتفوا للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويضم نادي غرناطة في صفوفه لاعبا إسرائيليا هو المهاجم شون ويسمان، الذي تخلف عن السفر مع بعثة فريقه لمواجهة أوساسونا لأسباب أمنية.

وكان اللاعب الإسرائيلي الوحيد في الدوري الإسباني، الذي لم ينتقل مع بعثة غرناطة لمواجهة أوساسونا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن ناديه تلقى توصيات من السلطات الإسبانية بتغييبه عن المباراة خوفا من غضب الجماهير، إذ نشر فايسمان رسائل دعم لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها بـ”إسقاط أطنان المتفجرات على غزة” بعد عملية “طوفان الأقصى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية