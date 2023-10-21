غزة.. شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء في بيت لاهيا ودير البلح (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت لمدينة بيت لاهيا ودير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن نحو 30 مواطنا، استشهدوا فجر اليوم السبت، بقصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

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التفاصيل 👇🏻https://t.co/hgLmUxG7an — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القصف استهدف مناطق عدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، كما استشهد 14 مواطنا على الأقل بقصف استهدف بلدة جباليا بشمال القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد أرتالًا من الدبابات على الحدود الشمالية لغزة pic.twitter.com/qE90yW2c3J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وقالت إن شهيدين ارتقيا بقصف استهدف منزلا من 3 طوابق في منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين بهذا القصف، كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا بقصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة، كما أصيب فلسطيني بقصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.