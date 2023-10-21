الأخبار

غزة.. شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء في بيت لاهيا ودير البلح (فيديو)

طفل مصاب جراء غارة إسرائيلية في مستشفى بخان يونس- 20 أكتوبر (الفرنسية)
مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202310:30 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت لمدينة بيت لاهيا ودير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن نحو 30 مواطنا، استشهدوا فجر اليوم السبت، بقصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القصف استهدف مناطق عدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، كما استشهد 14 مواطنا على الأقل بقصف استهدف بلدة جباليا بشمال القطاع.

وقالت إن شهيدين ارتقيا بقصف استهدف منزلا من 3 طوابق في منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين بهذا القصف، كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا بقصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة، كما أصيب فلسطيني بقصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية