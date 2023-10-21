مسؤول حكومي في غزة: الاحتلال يستهدف الأسواق والمخابز ومناطق تجمُّع المواطنين (فيديو)

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسواق والمخابز والمناطق التي تشهد تجمعا للمواطنين.

وأضاف معروف في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن جيش الاحتلال يكثف عملياته العسكرية في المناطق السكنية بهدف “كسر شوكة المقاومة”، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع المدني تواصل جهودها لانتشال الشهداء ونقل المصابين.

وتابع قائلا إن آخر الإحصاءات تفيد باستشهاد نحو 4400 شخص وإصابة نحو 13600 آخرين.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 20 شاحنة دخلت اليوم القطاع، نصفها مساعدات طبية والنصف الآخر مياه ومعلبات ومواد تموينية جافة، مشددا على أن هذه المساعدات لا تكفي احتياجات مركز إغاثي واحد من مجموع المراكز الـ127 الموزعة في أنحاء قطاع غزة.

وقال إن غزة تحتاج بشدة إلى دخول الوقود للحفاظ على سير العمليات في المراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا أنه من اللازم أن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم.