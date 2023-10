مظاهرة أمام البيت الأبيض دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

نظم الآلاف مظاهرة جابت شوارع العاصمة واشنطن، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة وتدعو الإدارة الأمريكية لتبني موقف معتدل مما يقع هناك.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن إن المسيرة انطلقت مباشرة بعد صلاة الجمعة وجابت على مدى أربع ساعات أهم شوارع العاصمة الأمريكية قبل أن تحط الرحال أمام البوابة الرئيسية للبيت الأبيض.

وأضاف أن هذا الحراك الجديد الذي يشهده الشارع الأمريكي وحجم المشاركين في المسيرة والمعارضين لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفع بالعديد من أعضاء الكونغرس للمشاركة فيها.

وقال إن المسلمين الأمريكيين كانوا هم الكتلة المحركة لهذه المسيرة بتنسيق مع حركة “الصوت اليهودي من أجل السلام”،حيث تمكنوا من إيصال أصواتهم لصناع القرار في البيت الأبيض.

Today we joined a coalition of interfaith and community organizations to demand a ceasefire now #Gaza and hold our government accountable for its support for the Israeli government's atrocities. pic.twitter.com/psIaRE9Nqj

— CAIR National (@CAIRNational) October 20, 2023