معاناة سكان غزة في الحصول على رغيف خبز مع استمرار العدوان الإسرائيلي (فيديو)

يعاني السكان في قطاع غزة -المحاصر أصلا قبل العدوان الإسرائيلي الأخير- أوضاعا معيشية صعبة وسط القصف وانعدام الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

وفي مدينة رفح الفلسطينية كما في كل مدن قطاع غزة الآن، يعاني السكان انعدام الحاجات الأساسية ونقص الطعام ومياه الشرب والأدوية وغيرها.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، جانبا من معاناة سكان غزة في الحصول على رغيف خبز، في ظل الأزمة التي تشهدها مخابز القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مسؤول في معبر رفح: 20 شاحنة من المساعدات غير كافية ونحتاج إلى فتح دائم للمعبر (فيديو)https://t.co/pSwFAMc0Mh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

5 ساعات لأخذ ربطة خبز

وشكا مواطنون من أمام مخبز في رفح، الصعوبة الكبيرة التي يجدونها في الحصول على الخبز، وقال أحد الفلسطينيين “فوق الأربع ساعات عشان نأخذ ربطة خبز كل واحد صار يأخذ ربطة عشان الصغار بس”.

وأكد صاحب المخبز أن الوضع أصبح صعبا بالنسبة لهم أيضا، بسبب أزمات الغاز والسكر وغيرهما من متطلبات صناعة الخبز.

عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القافلة التي دخلت وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا خاصة في ضوء عدم إدخال الوقود#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/aQZUMZbDqa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وقال “غاز خلص.. سكر خلص.. عيش خلص.. الشعب نفسه خلص، نص الشعب استشهد” مؤكدا أن الوضع “سيّئ جدا”.

وبعد 15 يوما من الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لا يزال السكان البالغ عددهم نحو 2.4 مليون يعانون نقصا حادا في المواد الغذائية والماء والأدوية والوقود.