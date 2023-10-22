أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ قبيل لقائه بعدد من ممثليهم.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالإسراع في إطلاق سراح أبنائهم لدى المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءها أسرى في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري إن “العدد ليس نهائيًا، فالجيش يتحقق من معلومات جديدة عن المفقودين”.

ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مظاهرة في شوارع تل أبيب طالبوا خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية والاستقالة.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم نتنياهو بالتقاعس عن إطلاق سراح أبنائهم.

وأعلنت الجهاد الإسلامي أن لديها نحو 30 أسيرًا إسرائيليًا، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها أسرت ما بين 200 إلى 250 إسرائيليًا.