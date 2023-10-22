المتحدث باسم الصحة في غزة: مستشفى الشفاء لم تصل إليه أي مساعدات ونعالج المرضي في خيام (فيديو)

أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الشفاء المكتظ عن آخره بالجرحى والمصابين لم تصل إليه أي من المساعدات التي دخلت القطاع، أمس السبت، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال إن ما يحتاج إليه المستشفى -وهو الأكثر استقبالا لضحايا القصف الإسرائيلي- هو الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في ظل قطعها عن القطاع من طرف الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف القدرة لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن المستشفى يحتاج إلى الإمدادات الطبية والعلاجية أيضا، بعد امتلائه بالمرضى والمصابين، مشيرا إلى أن ممراته تشهد ازدحاما شديدا بالمصابين والمرضى الذين لم تعد القدرة الاستيعابية لأقسامه قادرة على استقبالهم.

ودعا المتحدث الجهات المعنية بإدخال المساعدات إلى التسريع بإيصالها إلى المستشفيات وفق احتياجات كل منها حتى تتمكن من إسعاف المصابين، مؤكدا أن مجمع الشفاء لم يعد لديه أي مخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال القدرة إن إدارة المستشفى أقامت خياما في باحاته الخارجية، لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصابين الذين يصلون بالعشرات دون توقف مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشار الطبيب إلى أن المصابين يتلقون العلاج في هذه الخيام على الأرض بسبب امتلاء كل أسرّة المستشفى، وهو ما يشكل خطرا على حياتهم وصحتهم.

ودعا عبر الجزيرة مباشر إلى إقامة مستشفيات ميدانية داخل القطاع، وتمكين مئات الجرحى من مغادرة القطاع لاستكمال رحلتهم العلاجية.

وأفاد القدرة، صباح الأحد، بأن الاحتلال نفذ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 266 شهيدا بينهم 117 طفلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن استشهاد 4651 بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، وإصابة 14245 آخرين.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.