بحث عنهم بين الجثث باكيا.. طفل يودّع أسرته بعد نجاته وحيدا من القصف في غزة (فيديو)

مضى طفل فلسطيني من غزة إلى البحث عن أهله بين جثث الشهداء بأحد مستشفيات القطاع في مشهد أليم وهو ينتفض بالبكاء.

بحث الصغير خالد جودة عن أفراد أسرته، صباح اليوم الأحد، بعد استشهادهم في قصف للاحتلال الإسرائيلي نجا وحيدا منه.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل الطفل خالد وقتلت جميع من فيه، بينما نجا هو ليكون شاهدا على العدوان.

دعا أحد أفراد عائلة الطفل إلى وداع أخيه بعد أن كشف عن وجه الجثة، لينهار خالد باكيا وهو يقبّل جبينه ويردد “حبيبي يا خليل، الله يرحمك يا أخي”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن نحو 4400 شهيد و13 ألفا و600 مصاب، فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.