الأخبار|قطاع غزة

بحث عنهم بين الجثث باكيا.. طفل يودّع أسرته بعد نجاته وحيدا من القصف في غزة (فيديو)

طفل يودع أهله بعد نجاته وحيدا من القصف
مدة الفيديو 00 minutes 34 seconds
22/10/2023

مضى طفل فلسطيني من غزة إلى البحث عن أهله بين جثث الشهداء بأحد مستشفيات القطاع في مشهد أليم وهو ينتفض بالبكاء.

بحث الصغير خالد جودة عن أفراد أسرته، صباح اليوم الأحد، بعد استشهادهم في قصف للاحتلال الإسرائيلي نجا وحيدا منه.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل الطفل خالد وقتلت جميع من فيه، بينما نجا هو ليكون شاهدا على العدوان.

دعا أحد أفراد عائلة الطفل إلى وداع أخيه بعد أن كشف عن وجه الجثة، لينهار خالد باكيا وهو يقبّل جبينه ويردد “حبيبي يا خليل، الله يرحمك يا أخي”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن نحو 4400 شهيد و13 ألفا و600 مصاب، فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

المصدر : الجزيرة مباشر