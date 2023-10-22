جدة في رفح تودّع 13 من أبنائها وأحفادها استُشهدوا بقصف للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

ودّعت جدة فلسطينية في غزة أبناءها وأحفادها في مستشفى بالقطاع بعد استشهادهم جميعًا بقصف منزلهم في “تل السلطان” غرب مدينة رفح.

وفقدت الجدة ابتسام الزطمة 13 فردا من عائلتها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. لم تتمكن المرأة المكلومة من كتم حزنها العميق وحرقة قلبها، وعبّرت عنه بالبكاء والنحيب.

جلست الجدة ابتسام عند رؤوس أبنائها في باحة المستشفى حيث ارتصت الجثث، وأخذت تبكي وهي تردد كلمة “يُما يُما”، ولم يتمكن أحد من الحاضرين من كفها عن البكاء رغم مواساتها.

اكتشفت الأم أن ابنتها حنان كُفنت مع حفيدتها ليليان، وهي تسأل أحد المشرفين على الجثث في المستشفى “هي مش حنان لحالها في حد معاها؟”، كان المشهد مؤلما، وهو واحد من المئات التي تتكرر في قطاع غزة منذ 16 يوما دون توقف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن نحو 4400 شهيد و13600 مصاب، فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.