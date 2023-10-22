حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي على حدود لبنان واشتعال النيران فيه (فيديو)

قال حزب الله إنه استهدف مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، التي تشهد توترا منذ نحو الأسبوعين واشتباكات بين الطرفين.

وقال الحزب في بيان، الأحد: “هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة”. ‏

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في موقع البياض ومحيطه.

ونعى حزب الله، اليوم الأحد، 3 من مقاتليه قضوا جراء المعارك الدائرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الحزب خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان منذ عملية “طوفان الأقصى” بقطاع غزة فجر 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 24 حسب وسائل إعلام لبنانية.

إحتراق سواتر ومحيط موقع "البياض" الصهيوني مقابل بلدة ⁧بليدا⁩ بعد استهدافه من قبل المقاومين #لبنان pic.twitter.com/s5Zcc8plsU — ayman shehadi (@aymanshehadi) October 22, 2023

وقرر الاحتلال الإسرائيلي، إخلاء 14 بلدة إضافية شمالا على الحدود مع لبنان، ليرتفع إجمالي عدد البلدات التي تقرر إخلاؤها خلال أسبوع إلى 43، في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو الأسبوعين، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.