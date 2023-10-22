حسام زكي: الدول الغربية رفضت الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة القاهرة (فيديو)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن قمة القاهرة للسلام التي انعقدت السبت، بالعاصمة المصرية شهدت حالة من التباين بين وجهتي نظر معسكرين غربي وعربي.

وأضاف زكي قي لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن المعسكر الغربي رفض الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، في حين أن المعسكر العربي مسنودا بالدول الأفريقية ودول أخرى من أسيا أكد أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنه للسكان ووقف الحديث عن عمليات التهجير القسري والبحث عن أفق سياسي جديد ولو على المدى المتوسط.

وتابع زكي قائلا إن موقف المعسكر الغربي قوبل بالكثير من الاستغراب، لا سيما في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يشهده قطاع غزة.

وتابع أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لا تريد وقف الحرب وأنها لا تتأثر إلا بتوجيهات دولة واحدة هي أمريكا، مضيفا أن الخطة العسكرية لجيش الاحتلال مستمرة ولن تتغير إلا حينما يتغير الموقف الأمريكي مما يقع في غزة.

وقال إن تغيير “هذا الموقف صعب لكنه ليس مستحيل التحقق في عالم السياسة”.

وحول إمكانية عقد قمة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والرؤساء، قال زكي إن موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية هو أن أي قمة عربية في هذا الوضع الاستثنائي، يجب أن تكون لها نتائج مباشرة على الشارع العربي وتحقق أهدافا كبرى أقلها وقف الحرب على غزة.