“راح أبي وإخوتي انقطعت”.. فلسطينية تبكي أفراد عائلتها بعد استشهادهم جميعا بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

رفعت امرأة فلسطينية في قطاع غزة مكلومة بفقدان أهلها ذراعيها إلى السماء، وتضرعت إلى الله أن ينتقم من الاحتلال الإسرائيلي الذي يُسقط كل يوم مئات الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ.

ورددت المرأة من باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، حيث تراصت جثث الشهداء بكثافة، قائلة “انتقم منه يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل”، وزادت بحرقة كبيرة “رفعنا قضيتنا إليك يا الله”.

بكت المرأة عائلتها التي استُشهد جميع أفرادها في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن إخوتها وزوجاتهم ووالدها الذي يتجاوز عمره 75 سنة، استُشهدوا جميعهم بعد أن استهدفت قذيفة منزلهم، أسقطتهم على رؤوسهم وهم نائمون ليلا.

“ظلينا لحالنا أنا وأختي راح كل إخوتي، انقطعنا يا خالة”، بهذه الكلمات عبّرت المرأة المكلومة عن حجم الفقد، وهي تُحدث شابا يوثق المشهد المؤلم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن نحو 4400 شهيد و13600 مصاب، فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.