شاهد.. لحظة تفجير “برج موسى” في غزة بطيران الاحتلال الإسرائيلي

فجرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، برج “موسى عرفات” في حي النصر غرب مدينة غزة.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط قذيفة على البرج العالي وتدميره، فيما تصاعدت النيران وسحب الدخان منه، في مشهد بدا وكأنه من فيلم سينمائي.

وأوضحت اللقطات قبل الانفجار أن المواطنين كانوا يمشون في الشارع بشكل طبيعي، فيما تُسمع في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف (سرينة)، والذي أصبح اعتياديا في قطاع غزة مع استمرار العدوان.

وخلّف تفجير برج موسى بطيران الاحتلال الإسرائيلي دويا قويا أثار الرعب والهلع لدى المواطنين، الذين شاهدوا لحظة الانفجار المهولة وتصاعد النيران، ما جعلهم يهرعون للاختباء.

وبالإضافة إلى المنازل والأحياء السكنية المكتظة والمدارس حيث ينزح أهالي غزة والمستشفيات، يستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الأبراج العالية في القطاع، في إصرار على تدمير المدينة ومسح آثارها.

وتحولت أبراج الزهراء السكنية جنوبي قطاع غزة إلى ركام بعد استهدافها بقصف إسرائيلي عنيف استمر ليلة كاملة، إذ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، غارات مكثفة استهدفت 4 أبراج سكنية في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، اليوم الأحد، لليوم 16 على التوالي على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن سقوط 4400 شهيد وإصابة 13 ألفا و600 آخرين فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا في على منزل في حي الجنينة برفح مما أسفر عن شهداء وجرحى.