طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات على منازل المدنيين بمناطق مختلفة من غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منطقة “تل الزعتر” في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين بقصف منزلين في رفح، كما استُشهد آخرون وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في “خربة العدس “في رفح.

وفي المنطقة الوسطى، استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وشنت غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراض زراعية، مما أدى إلى وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على التوالي على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن 4400 شهيد وإصابة 13600 فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.