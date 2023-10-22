طالبوا نتنياهو بالاستقالة.. مظاهرة في تل أبيب لأهالي أسرى إسرائيل لدى حماس (فيديو)

نظم المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة مظاهرة في تل أبيب، طالبوا خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية والاستقالة.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم نتنياهو بالتقاعس عن إطلاق سراح أبنائهم.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح في وقت سابق السبت عن وجود 210 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس وأنه تم إبلاغ أسرهم بالأمر، مضيفا أنه “يتم بذل الجهود لتحديد أماكنهم وإعادتهم” على حد قوله.





وفي سياق متصل، قال ممثل حركة (حماس) في لبنان أسامة حمدان للجزيرة مباشر إن قضية الأسرى ستتم مناقشتها بعد انتهاء العدوان على غزة.

وأضاف حمدان أن الاحتلال “رفض استلام محتجزتين ويريد الترويج لكذبة قتل حماس للمدنيين”.

وقال إن قادة حماس تجاوبوا مع اتصالات متعددة بشأن الإفراج عن محتجزين مدنيين. مؤكدا أن “المدنيين ليسوا ورقة تفاوض وحينما تتوافر الظروف الميدانية سنفرج عنهم”.