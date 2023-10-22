طفل فلسطيني من غزة يوجه رسالة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال طفل فلسطيني في غزة إن القطاع “يتعرض للإبادة من قِبل جيش الاحتلال، لكن الله معنا”.

وأضاف الطفل الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات، ويدعى أحمد “طالما نحن مؤمنون بالله وبقضيتنا فلا توجد قوة في الدنيا قادرة على قهرنا”.

وعن إمكانية إقدام جيش الاحتلال على حرب برية ضد قطاع غزة واقتحام المدن والمخيمات، قال أحمد “عادي، فليدخل جيش إسرائيل غزة. اقتحام المخيمات لم يعد يخيفنا، قد نُستشهد نحن ويأتي الأطفال بعدنا ليقاوموا وقد يستشهدون بدورهم، وبعد ذلك تستمر رحلة الاستشهاد”.

تغطية صحفية: " رسالة عن الصمود والمقــاومــة يلقنها طفل من طولكم الى العالم " #غزة_تُباد #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rwCi0LyZ09 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 21, 2023

وقال الطفل الفلسطيني موجها رسالة إلى جيش الاحتلال “نحن باقون على أرضنا في غزة حتى النصر إن شاء الله”.

وأضاف أحمد “اقصفوا السيارات واهدموا البيوت، لكننا لن نخرج من أرضنا غزة”.

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان، السبت، أن 120 طفلا فلسطينيا يُقتلون كل يوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي أُسّست في جنيف عام 1979، إن “أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة غير نهائية، إذ إن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني”.