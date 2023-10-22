فلسطيني يروي معاناته اليومية بسبب انقطاع الكهرباء في غزة (فيديو)

قال المواطن الفلسطيني بلال حماد من مدينة خان يونس إنه يضطر للسير مسافة كيلومترين يوميا للذهاب لمجمع الهلال الأحمر غربي المدينة لشحن بطاريته حتى يتمكن من تشغيل أجهزة خاصة برعاية المرضى في منزله بالإضافة إلى شحن هواتفه النقالة نظرا للانقطاع التام للكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف حماد أنه يعرِّض حياته للخطر كل يوم خلال هذه المهمة العسيرة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضح حماد أنه يظل منتظرا قرابة 6 ساعات يوميا حتى يتمكن من شحن البطارية.

يذكر أن بلال حماد ليس وحده من يقوم بهذه المهمة، بل إن هناك المئات من مدينة سكان خان يونس، حيث يكتظ الهلال الأحمر في المنطقة بالمواطنين الذين يأتون يوميا للغرض نفسه.

يذكر أنه منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية وقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.