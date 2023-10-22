“مظليش حدا.. كل أهلي ماتوا”.. فتاة فلسطينية تفقد أفراد عائلتها جميعهم بقصف إسرائيلي لمنزلهم في غزة (فيديو)

قالت الفتاة الفلسطينية تيا مطر إنها فقدت أفراد أسرتها جميعهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه من قرية الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأضافت “مظلليش حدا، كل أهلي ماتوا”.

وبدموع القهر والضعف ناشدت تيا الدول العربية قائلة: “أهلي ماتوا، مظليش فيهم حد عايش بدنا ننهي الحرب”.

وعددت تيا مطر أفراد أسرتها الذين استشهدوا إثر هذا القصف قائلة: “أمي، وأخواتي، وستي وجدتي، وسيدي وجدي، وأعمامي.. مظلليش حد!”.

وأضافت وهي ترثي والدتها “أمي ماتت.. كانت تعمل أكل لابني! أخدوا الحنونة”.

وعن تفاصيل اللحظات الأولى للقصف قالت تيا “كنا في الدار ملناش في حد، نزلت كل الدار علينا لقيت حالي بنزل ومخنوقة وكان السقف فوقي”.

وأكملت “والله صرت خايفة أروح على أي دار أقعد فيها، فيش إلنا دار كلها اتهدمت”.

وبعد 16 يومًا عن بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي كان أغلب ضحاياه من النساء والأطفال، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن بتسجيل أكثر من 1023 شهيدة وأكثر من 1000 أرملة، إلى جانب استشهاد أكثر من 1900 طفل من بينهم أجنة.