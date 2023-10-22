وزيرة تركية ترحب باستقبال أطفال فلسطين لعلاجهم في بلادها

أعربت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، الأحد، عن رغبة بلادها في استضافة أطفال مصابين وأيتام فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية وتوفير العلاج لهم.

وعبر حسابها الخاص على منصة إكس، أوضحت الوزيرة التركية أنها أجرت اتصالين مرئيين مع وزيرة شؤون المرأة في فلسطين آمال حمد، وكذلك وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني.

وقالت ماهينور إنها أعربت لنظرائها الفلسطينيين عن قلقها العميق إزاء المأساة الإنسانية في غزة والهجمات على المدنيين.

وأضافت الوزيرة التركية: ذكرت للوزيرين الفلسطينيين أننا نرغب في اتخاذ إجراءات تستهدف في المقام الأول الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الهجمات تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان.