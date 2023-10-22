وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن جيشه يحتاج 3 أشهر للقضاء على حماس.. وقيادي بالحركة يعلق (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي يحتاج “شهرا أو شهرين أو ثلاثة وفي النهاية لن تكون هناك حماس”، وذلك خلال زيارته الميدانية لمركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي.

وصرح الوزير أيضا في تغريدة على حسابة على منصة “إكس” “يجب أن تكون هذه المناورة البرية هي الأخيرة في غزة” في إشارة لقرب بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة.





وردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران أن “تهديدات نتنياهو وحكومته لا قيمة لها”.

وقال بدران في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن المقاومة أكدت استعدادها الكامل لأي تدخل بري محتمل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بدران أن الاحتلال “لديه تردد كبير في دخول الحرب البرية على غزة لأنه يدرك أن الدخول إلى قطاع غزة لن يكون سهلا”.