“أطفالي ينامون تحت الطاولات”.. نازحون في غزة يروون أوضاعا إنسانية صعبة داخل مدرسة للأونروا (فيديو)

اشتكى نازحون فلسطينيون في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بمدينة غزة، من أوضاعهم السيئة، مؤكدين أن “موظفي الوكالة تنصلوا من واجباتهم”.

وقال نازح في مدرسة “بنات الرمال” الإعدادية وسط غزة، اليوم الإثنين للجزيرة مباشر، إن “بعض مسؤولي الوكالة غادروا المدينة وتركوا النازحين يواجهون مصائرهم”.

وأفاد أنهم ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة لم يتلقوا أي مساعدات، وأنهم يعيشون في المدرسة بلا ماء ولا كهرباء ولا أي خدمات، كما لا يجدون حفاظات ولا حليب للرضع.

وأوضح المتحدث أن المدرسة تأوي 2500 نازح معظمهم من منطقة الشجاعية وبيت حانون، يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، وقالت نازحة إن الفصل الواحد يأوي بين 40 إلى 50 فردا.

وقالت المرأة لكاميرا الجزيرة مباشر، إن النازحين في المدرسة يفتقدون كل شيء، وإنهم “يأكلون يوما ولا يأكلون أياما”.

وتشهد المناطق المجاورة للمدرسة قصفا كثيفا من طائرات الاحتلال الإسرائيلية، وقال أب إنه يجعل أطفاله ينامون ليلا تحت الطاولات علّها تحميهم إذا تدمرت المدرسة فوق رؤوس النازحين.

وقالت نازحة أخرى إنها لا تريد شيئا غير توقف القصف، مضيفة أنها تعاني بسبب مرض زوجها ومكوثها في المدرسة في هذه الأوضاع، قائلة “عدت لأتفقد منزلي فوجدت المنطقة مُسحت”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، لليوم السابع عشر على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد 5087 مواطنًا بينهم 2055 طفلًا و1119 امرأة و217 مسنًّا، وإصابة 15273 آخرين.