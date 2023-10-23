استشهاد فلسطينيَّين وإصابة 4 آخرين جراء اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله (فيديو)

شيع فلسطينيون اليوم الاثنين، جثمان الشابين محمود سيف ومحمد نضال، اللذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله فجر اليوم.

وردد المشيعون خلال الجنازة هتافات “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله”، و”يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح”، و”بالروح بالدم نفديك يا شهيد”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن “مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي”، ووصفت حالتهم بأنها خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري، إلى 95 فلسطينيا.





ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق لليوم السابع عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال، وسط غارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد؛ مما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ويأتي هذا في حين تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود.