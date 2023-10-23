استشهاد 35 فلسطينيا من 4 عائلات بقصف للاحتلال طال مدرسة “الكويت” في غزة (فيديو)

استُشهد نحو 35 فلسطينيا وجُرح العشرات أغلبهم من الأطفال بقصف الاحتلال الإسرائيلي منازل 4 عائلات في مدينة رفح، وطال كذلك مدرسة “الكويت” دون سابق إنذار، اليوم الاثنين.

وقصف الاحتلال مدرسة “الكويت” المجاورة للمنازل، التي كانت تنزح فيها عشرات الأسر. وقال النازح الفلسطيني كايد البطليش لكاميرا لجزيرة مباشر “كنا قاعدين في أمان الله أطفالنا يلعبون حتى تم قصفنا”.

وأضاف أن القصف خلّف عددا كبيرا من المصابين بسبب تطاير زجاج نوافذ المدرسة وتدمير أجزاء منها، مؤكدا أنهم اضطروا إلى النزوح إليها بعد امتلاء مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الشاب الفلسطيني إنه يجري البحث عن طفلين لم يتم العثور عليهما بعد القصف، بينما يبادر الشبان بإزاحة الركام بأيديهم لانتشال الجثث وإنقاذ العالقين.

وقال النازح محمد أبو عجلان “شُردنا من بيوتنا إلى المدارس، على أساس أنها آمنة، ولكن لحقتنا الصواريخ إليها، أين نذهب نحن وأطفالنا؟”.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر عددا كبيرا من النساء والأطفال وهم يجمعون ما تبقى من أغراضهم، ويهمّون بمغادرة المدرسة بسرعة خوفا من قصف آخر.