الناطق باسم جيش الاحتلال: قمنا بتفتيش جميع شاحنات المساعدات القادمة من مصر (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري إن حكومته سمحت بإدخال 14 شاحنة مساعدات قادمة من مصر إلى جنوب قطاع غزة، تحوي كميات من المياه والطعام والأدوية.

وأضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين “قمنا بفحص هذه الشاحنات للتأكد من أنها لا تحمل أشياء أخرى، وسيتم نقلها إلى السكان بمساعدة الأمم المتحدة”.

وكانت وسائل إعلام مصرية، نشرت مساء أمس، صورًا لنحو 14 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وهي تدخل ‎معبر رفح من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني.

وقالت وسائل الإعلام إن حمولة هذه الشاحنات تمثل الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.

وتابع هاغاري “ارتفع عدد جنودنا القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 308. وهناك 222 مختطفا لدى حركة حماس من بينهم أجانب، وسنواصل العمل بكل الطرق الممكنة من أجل إعادتهم إلى الوطن بسلام”.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المباني السكنية والمنازل في غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها أكثر من 5000 فلسطيني، بينهم نحو طفل و1119 امرأة، بينما أصيب أكثر من 15000، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض”.