رسالة من فلسطينية في غزة إلى العرب: أرجوكم انتفضوا فنحن نموت (فيديو)

وجهت امرأة فلسطينية من رفح جنوب غزة رسالة إلى العرب عبر شاشة الجزيرة المباشر، اليوم الاثنين، بينما يتواصل القصف على القطاع لليوم السابع عشر على التوالي من دون توقف.

وقالت إيمان عبر الهاتف وهي منهارة من البكاء، موجهة حديثها إلى الشعوب العربية “أرجوكم انتفضوا، والله نحن نموت”، وأضافت “والله بنتشاهد على حالنا 1000 مرة باليوم”.

وتابعت المتصلة وهي تبكي “أشاهد بعض التعليقات عبر الإنترنت، حتى من العرب للأسف، ونحن في هذه المحنة تقول (معلش هما بدهم هيك)، أقول لهؤلاء لا مش إحنا اللي بدنا هيك”.

وأضافت “نحن ندافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية كلها، ندافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين” في إشارة إلى المسجد الأقصى المبارك.

وناشدت وسائل الإعلام قائلة “نستحلفكم بالله، ظلوا انقلوا على قدر المستطاع، حتى لو قصفوا كل مكاتبكم، حاولوا أن تنقلوا كل الصور”، مستطردة “كل ما تشاهده الشعوب العربية عبر التلفزيون، والله لا يساوي 10% من اللي بيصير فينا”.

وبكت إيمان بحرقة وهي تقول “نحن لسنا إرهابيين ولا عمرنا كنا إرهابيين، نحن لنا حياة وأحلام وذكريات، ونحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 5087 على الأقل بينهم 2055 طفلًا و1119 امرأة و217 مسنًّا، وإصابة 15273 آخرين.