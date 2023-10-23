شاهد: تكدس الجثث بمستشفى “أبو يوسف النجار” جراء قصف المنازل في رفح

تكدس عدد كبير من جثث الشهداء، اليوم الاثنين، في مستشفى “أبو يوسف النجار” بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وملأت الجثث باحة المستشفى إلى أن يتعرف أهالي الشهداء عليهم، في مشهد اعتادته غزة منذ 17 يوما.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشهدا مؤلما لبعض الأهالي وهم يحصون جثث أقاربهم، ويكتبون أسماء من تعرفوا عليهم على الكفن.

وأفاد مصدر طبي للجزيرة مباشر بأن عدد الشهداء منذ صباح الاثنين إلى العصر وصل إلى 62 شهيدا في رفح فقط، أغلبهم من النازحين من شمالي القطاع من الأطفال والنساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القصف الصاروخي من الطائرات الحربية الإسرائيلية على الأحياء السكنية في غزة، اليوم الاثنين، يُعَد الأعنف منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفادت بقصف طائرات جيش الاحتلال مسجدي “أرض الرباط” قرب حي الزيتون و”النور المحمدي” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن استشهاد 5087 بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، وإصابة 15273 آخرين.