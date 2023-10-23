طبيب من داخل مستشفى الشفاء في غزة: كم طفلا يحتاج الاحتلال إلى قتله حتى يوقف غاراته (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول نحو 150 شهيدا ومئات من المصابين، أغلبهم نساء وأطفال، إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، عقب الغارات التي شنتها قوات الاحتلال على مناطق عدة في القطاع.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح، عجز الطواقم الطبية في المستشفى عن التعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين ولا سيما في أعقاب الغارات العنيفة التي تعرض لها شمال القطاع طوال ليلة أمس.

وقال وشاح “تمت تسوية عدد كبير من المنازل على رؤوس ساكنيها في أكثر من منطقة، ولا تزال حتى اللحظة الإصابات تصل تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي”.

وأوضح أن “الوضع أشبه بالمجزرة التي وقعت منذ عدة أيام في مستشفى المعمداني، وهناك أعداد كبيرة من النساء والأطفال تصل إلى غرف العناية المركزة، ولا يوجد حتى عدد كاف من الأسرّة لنقل المصابين”.

وأكد أحد الأطباء من داخل المستشفى للجزيرة مباشر، أن ما يجري هو تطهير عرقي وإبادة جماعية للأطفال والنساء والمسنّين.

وأضاف “كل الموجودين يتم قصفهم وهم في بيوتهم نائمون، الحالات بالعشرات بل بالمئات تأتينا تباعا، والمنظومة الصحية انهارت، ولا يوجد طواقم طبية كافية للتعامل مع كل هذا العدد من حالات الإصابة. كم طفلا يحتاج الاحتلال أن يقتل حتى يهدأ ويوقف غاراته على المدنيين”.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ليلة أمس بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب بينها وبين حركة حماس، وتستمر حصيلة الشهداء في الارتفاع، وتتزايد المطالب بدخول مساعدات بانتظام إلى القطاع المحاصر.

وكانت وزارة الصحة في القطاع قد قالت أمس، إن الضربات الأكثر عنفا استهدفت دير البلح حيث استشهد ثمانون شخصا بينهم نساء وأطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي الأحد تضرر 165 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك يمثّل 50% من إجمالي الوحدات السكنية في القطاع. كما أكد أن 20 ألف وحدة أخرى دمّرت كلّيًّا أو أصبحت غير صالحة للسكن.