فلسطيني يوزع الحلوى بعد استشهاد أبنائه وزوجته في غزة (فيديو)

وزّع رجل فلسطيني الحلوى على الصغار والكبار في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد استشهاد أبنائه وزوجته بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله.

وقال الرجل لوسائل إعلام فلسطينية إن زوجته وكل أطفاله استُشهدوا إلا واحدا، لأنه ذهب لشراء الخبز لإخوته بينما ذهب الأب للبحث عن ماء الشرب.

وبدت آثار الصدمة واضحة على الرجل الذي أخفى ألمه بالصمود، موجها رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا “نتنياهو، أنت معك الأمريكان والكل، لكن إحنا معانا الله”.

لم يتبقى له سوى طفل واحد.. فلسطيني يوزع الحلوة عقب ارتقاء عائلته بقصف الاحتلال بقطاع غزة pic.twitter.com/6IFgQsWshM — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 23, 2023

ووزّع الرجل الحلوى وهو يردد “حَلّوا، كلنا شهداء وصابرين”، بينما ترحَّم الأهالي على أرواح الشهداء مرددين التكبيرات.

وشدّد الأب على أنه وابنه الناجي الوحيد لن يتركوا غزة إلى أن يُستشهدوا على أرضها إذا كُتبت لهم الشهادة، قائلا “هذه أرضنا لن نهجرها إلى أي مكان، وإن تواصل عدوان الاحتلال”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم السابع عشر على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن استشهاد 5087 بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، وإصابة 15273 آخرين.