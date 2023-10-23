“وين العرب؟ وين وا إسلاماه؟”.. نازحة من غزة تئن من وطأة قصف إسرائيلي لا يتوقف (فيديو)

تسببت الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في دمار واسع شمل أكثر من 15 منزلا.

واستهدف الاحتلال اليوم عائلات فلسطينية دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة العشرات.

ووصفت أشواق البروي، التي نزحت من بيت لاهيا إلى رفح هربا من القصف، حالها وحال أقرانها ممن يتعرضون يوميا لقصف الاحتلال دون سابق إنذار، قائلة “أقسم بالله مش عارفين وين نروح، أطفال صغار ومعاقين، وين العرب؟ وين وا إسلاماه؟ وين نروح؟ وين الأمة العربية؟”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 5087 شهيدا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، إضافة إلى إصابة 15273 بجروح مختلفة.

ووصفت الوزارة في بيان لها غارات الاحتلال الأخيرة على الأحياء السكنية في مدينة غزة، بأنها الأعنف حتى الآن منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفادت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوبي القطاع، لافتة إلى أن المجازر التي ارتكبها ضد العائلات بلغت 597 مجزرة.