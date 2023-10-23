“يُعرّض إسرائيل للخطر”.. نائبة في الكنيست تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا (فيديو)

قالت ميراف ميخائيلي، النائبة في الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل ووزيرة المواصلات السابقة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يُعرّض مستقبل إسرائيل للخطر” ودعت إلى إقالته.

وأفادت ميخائيلي، الاثنين، في فيديو عبر حسابها على منصة إكس، أن نتنياهو “كان منشغلا بالتحريض ضد كبار المسؤولين بالجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، عندما كان مقاتلو حماس ينفذون اقتحامهم داخل المستوطنات في غلاف غزة”.

وأضافت أن نتنياهو منذ بداية الحرب “يتلاعب بأمن إسرائيل ويُشكل خطرا عليها، ولا يمكنه إدارة الحرب، لأن لا أحد يثق به”.

وتابعت ميخائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يتخذ قرارات مصيرية لمستقبل البلاد وأمنها وفق اعتبارات خارجية وشخصية بهدف الحفاظ على مقعده السياسي”، مطالبة بتغيير نتنياهو “على الفور وليس بعد المعركة”.

من جهتها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين، عن أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش، تلقي بظلالها على قرارات الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة “مع قرب الدخول البري إلى غزة، وفي مواجهة معضلة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس)، ووفقا لشهادات المسؤولين السياسيين والعسكريين، تواجه الحكومة اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية”.

وأضافت “يقولون إن نتنياهو غاضب من كبار مسؤولي الجيش الذين يتصورون تحمله المسؤولية عن كل ما حدث (اقتحام حماس لمستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر)، ويتفاعل بفارغ الصبر مع الآراء والتقديرات التي يعبّر عنها الجنرالات، وليس في عجلة من أمره لتبنّي خططهم”.