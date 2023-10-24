أمير قطر: لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي الذي يتعرض له المدنيون في غزة (فيديو)‏

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى وقف الحرب في غزة “التي تجاوزت كل الحدود” وإلى حقن الدماء، مؤكدا أنه “لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي الذي يتعرض له المدنيون في غزة”.

وقال الشيخ تميم، في كلمة خلال افتتاح دورة الانعقاد العادي الثالث لمجلس الشورى القطري اليوم الثلاثاء، “نحن دعاة سلام وضد التعرض لحياة المدنيين الأبرياء من أي طرف لكننا لا نقبل التصرف وكأن حياة الفلسطينيين لا تحسب”.

وأضاف الشيخ تميم في كلمته “نقول كفى، لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره”.

وأكد الشيخ تميم أن السبيل الوحيد لضمان الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي هو السلام العادل والدائم وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

ودعا الشيخ تميم، إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وقال إن الحرب لا تقدم حلا من أي نوع وكل ما سيحدث هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا والشعور بالغبن.

وقال أمير قطر إن “الشعب الفلسطيني باق وكذلك معاناته في ظل الاحتلال والحصار والمصادرة والاستيطان”.