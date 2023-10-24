شاهد: انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي في غزة بسبب نفاد الوقود

انقطعت الكهرباء عن المستشفى “الإندونيسي” في قطاع غزة، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بعد نفاد الوقود المُشغل لمولدات الكهرباء.

ويُعتبر المستشفى واحدا من أكبر وأهم المستشفيات في القطاع التي تستقبل مئات المصابين والجرحى جراء القصف المتواصل لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وقد تعرض، الأحد، لأضرار بعد قصف في محيطه.

وواصل المستشفى الإندونيسي، مساء الاثنين، استقبال المصابين والشهداء رغم انقطاع الكهرباء عنه، ورصدت مقاطع فيديو توافد سيارات الإسعاف إليه تحمل الضحايا بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة دون انقطاع.

وقال أحد الطواقم الطبية إنهم يُسعفون المصابين على ضوء المصابيح (كشافات)، وأظهرت المشاهد نقل الجرحى من سيارات الإسعاف إلى داخل المستشفى بصعوبة، بسبب انقطاع الكهرباء.

ويشكل انقطاع الكهرباء عن المستشفى خطرا كبيرا على المرضى، خصوصا من هم في العناية المركزة أو الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، وعددهم بالمئات مع ارتفاع أعداد المصابين في القصف غير المسبوق على غزة.

من جهتها، قالت حركة (حماس) في بيان إن “انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بسبب نفاد الوقود جريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار على جبين الدول التي صمتت وشاركت الاحتلال عدوانه، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا والمدنيين العزّل”.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات.

وحذرت من “مغبة التهاون في توفير الوقود، الذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات”.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر عبر معبر رفح البري، فيما تشغل جميع مستشفيات القطاع الكهرباء عبر المولدات التي تعمل بالوقود.