شهداء وجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل لغزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم عدد من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، الذي دخل يومه الثامن عشر وسط ظروف إنسانية شديدة الصعوبة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح اليوم الثلاثاء، نقل إصابات وشهداء إلى مجمع الشفاء بينهم أطفال، بعد سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على مخيم الشاطئ.

وقالت إنه تم انتشال العديد من الضحايا من منزل يعود لعائلة “أبو رتيمة” بحي تل السلطان غرب رفح بجنوب القطاع، بعد قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





عشرات الشهداء

واستشهد أكثر من 120 في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، البارحة وفجر اليوم الثلاثاء، واستهدفت منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق في قطاع غزة في اليوم الثامن عشر للعدوان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية، دمرت بناية سكنية في مدينة رفح لعائلة العايدي؛ مما أدى إلى استشهاد 48 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح.





كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلا لعائلة مخيمر في منطقة تل السلطان برفح؛ مما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وقالت إن قوات الاحتلال قصفت بالطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.





ونقلت (وفا) عن مراسلها أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا في منطقة الفالوجا بشمال القطاع؛ فأسفر ذلك عن عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة خان يونس بجنوب القطاع؛ مما أدى إلى عدة إصابات نقلت إلى مستشفى ناصر في المدينة، وقصفت منزلا آخر بالمدينة فأوقعت شهداء وجرحى.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، فأوقعت كذلك شهداء وجرحى في صفوف المواطنين بينهم نساء وأطفال.