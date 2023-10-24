غزة.. سكان النصيرات يتكدسون أمام المخبز الوحيد المتبقي في المخيم (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخبزا في مخيم “النصيرات” خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، كما تضرر مخبز آخر جراء غارة إسرائيلية في موقع آخر، ما جعل المواطنين يزدحمون على المخبز الوحيد المتبقي في المخيم.

ولا يستطيع “مخبز ياسين” في النصيرات سد احتياجات كل سكان المخيم والنازحين، بسبب شح الدقيق ونقص الغاز والوقود، بالإضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء.

وتوقفت أغلب مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب القصف المستمر ونفاد الدقيق، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين الذين وقفوا بكثافة أمام المخبز الوحيد في مخيم النصيرات.

وقال رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المخيم، إنه يأتي كل يوم إلى المخبز ليتزاحم مع المواطنين رغم وضعه الصحي، إلا أنه لا يتمكن من الحصول على الخبز، موضحا أن المخبز لا يخبز كميات كافية بسبب شح الدقيق.

وقالت امرأة فلسطينية لكاميرا الجزيرة مباشر، إنها تقف أمام المخبز منذ الساعة السابعة صباحا، لتشتري الخبز لعائلتها المكونة من 15 فردا، بما فيهم النازحون، إلا أنها تعود خاوية الوفاض.

وأضافت المرأة أنها تستطيع صنع الخبز في المنزل، إلا أن مخزونها من الدقيق نفدَ ولم تحصل الأسر على أي مساعدات، في حين توقفت الأسواق عن بيع احتياجاتهم.

ويتعرض سكان قطاع غزة إلى قصف عنيف ومتواصل منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يشلّ حركة الحياة، فيما يقطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء والماء والاتصالات عن القطاع المحاصر.