مُسعف يصدح بالزغاريد بعدما اكتشف أنه ينقل جثة أخيه بعد قصف إسرائيلي لخان يونس (فيديو)

وجَد مسعف في قطاع غزة شقيقه شهيدا، فجر اليوم الثلاثاء، في خان يونس عندما توجه إلى إسعاف المصابين بعد غارة إسرائيلية نفذتها طائرات الاحتلال.

صدح المُسعف فايق أبو جامع بالزغاريد وهو يزيح الغطاء عن وجه الشهيد ليكتشف أنه شقيقه، وردد “هنيئا له” في مشهد يكشف عن رباطة جأش ذُهل منها من كانوا حوله.

وقال أبو جامع في اتصال مع قناة الجزيرة مباشر، عُقب الواقعة، إن مكان القصف كان هو الثالث الذي توجه إليه مع فريق الإسعاف منذ بداية الليل، وأنه كان يعلم أن شقيقه نزح هناك.

وتابع المُسعف “اكتشفت أن الجثة الأولى التي حملتها كانت لأخي”، مضيفا “لم أزغرد تعزية بل تهنئة، فقد نال أخي الشهادة”.

أكد فايق أن شقيقه مدني لا ينتمي لأي حركة، وأنه ومجموعة من أصدقائه نزحوا من منطقة الزنة إلى خان يونس على أنها أكثر أمانا، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يستهدف مناطق النزوح بشكل أكبر.

وقال المُسعف، الذي يعمل منذ اليوم الأول من العدوان، إن أغلب الشهداء من الأطفال والنساء، مضيفا للجزيرة مباشر “لم نعد نجد مصابين بل شهداء فقط، وجميعهم أشلاء يصعب التعرف عليها”.

واعتبر فايق أبو جامع أن جميع سكان قطاع غزة “شهداء يمشون على الأرض”، وأن شقيقه استُشهد اليوم فيما قد يُستشهد هو غدا، وتابع “في حين يسكت العالم العربي والإسلامي عن ما يحدث”.