نتنياهو: لدينا مهمة واحدة فقط هي سحق حماس ولن نتوقف حتى ننجز الأمر (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لدى حكومته مهمة واحدة تتمثل في “سحق حماس، ولن نتوقف حتى ننجز الأمر”، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته معسكر عمانوئيل أمام عدد من وحدات جيش الاحتلال “أثمّن استعدادكم لإنقاذ بلادنا، وأنا واثق من أنكم ستقومون بالمهمة على أكمل وجه”.

נתניהו ללוחמי יחידת יהל״ם בבסיס עמנואל: "אנחנו עומדים בפני השלב הבא, הוא בדרך"@SuleimanMas1

(צילום: רועי אברהם, לע"מ) pic.twitter.com/kOFA0vbOPB — כאן חדשות (@kann_news) October 24, 2023

من جهته، صرّح رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن قواته مستعدة للهجوم البري على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن الجنرال هاليفي قوله “الجيش مستعد للعملية البرية في غزة”.

وأضاف هاليفي أنه سيتخذ مع القيادات السياسية موعد التحرك البري للقوات العسكرية داخل قطاع غزة، مشددا على أن الجيش مستعد ومتأهب لإمكانية توسع أو تعدد جبهات الحرب على بلاده.

ولليوم الثامن عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 5791 شهيدا.