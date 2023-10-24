“نتنياهو مجرم حرب”.. برلماني أوروبي للجزيرة مباشر: الديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا انتقائية (فيديو)

انتقد عضو البرلمان الأوروبي (مانو بينيدا) بشدة موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وعَدَّه “متواطئا” وليس باحثا عن السلام.

ومن داخل مخيم شاتيلا للاجئين في لبنان، التقت الجزيرة مباشر النائب بالبرلماني الأوروبي مانو بينيدا، الذي وصل إلى لبنان بعد منعه من دخول قطاع غزة، لإعلان تضامنه مع الفلسطينيين ضد ما سمّاها إبادة جماعية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي خلال لقائه مع كاميرا الجزيرة مباشر إن العالم يشيح بوجهه عن الإبادة الجماعية ضد مليوني فلسطيني في غزة، موضحا أن إسرائيل منعته من دخول غزة رغم أنه يُمثل أكبر هيئة في الاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يحرك ساكنا تجاه هذا الأمر، وقال إن “الديمقراطية وحرية التعبير التي تبيعها أوروبا انتقائية، لذا تمنع التضامن مع فلسطين”.

وأضاف أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يساندون إسرائيل من دون شروط، وقال “هم يساندون الإبادة الجماعية لغزة” مشيرا إلى أن “نتنياهو مجرم حرب”.

وأعرب البرلماني الأوروبي عن أسفه لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) ورئيسة البرلمان الأوروبي (روبرتا ميتسولا) لإسرائيل، وقال إنهما يساندان إسرائيل ويغضان الطرف عما يلحق بالمدنيين في غزة.

وفي ما يخص أوروبا، وصف بينيدا قيم الديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا بأنها انتقائية، وقال إن ذلك وضح في قمع أي مظاهرات للتضامن مع فلسطين، موضحا أن الأمر لا يكون كذلك إن كان الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا.

Los pueblos del mundo se movilizan masivamente en solidaridad con #Palestina y contra el genocidio que el régimen israelí está ejecutando contra la población civil de #Gaza. Solo el pueblo salva al pueblo. Que viva la Lucha del Pueblo Palestino Stop #Gaza_Genocide pic.twitter.com/hYIGSYdVb6 — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) October 23, 2023

وقال “الديمقراطية التي يتشدق بها أعضاء الاتحاد الأوروبي وحرية التعبير والتظاهر انتقائية جدا. عندما تتظاهر ضد روسيا لصالح أوكرانيا تُفتح كل الأبواب، وعندما تريد الاحتجاج على القتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ينعتونك بالإرهاب ويعتقلونك”.

وفي ختام حديثه للجزيرة مباشر، قال عضو البرلمان الأوروبي إن الشعوب الأوربية التي تتظاهر تضامنا مع فلسطين رغم القمع والقهر هي التي تُمثل أوروبا وليست الحكومات