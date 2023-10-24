وسط البيوت المدمرة.. فلسطيني يوجه رسالة إلى الدول العربية (فيديو)

حاملًا طفله الصغير، بين يديه وهو مصاب، وجّه فلسطيني بصوت غاضب سؤالا عن “بنك الأهداف” الذي قالت إسرائيل إنها تستهدفه في قطاع غزة.

وقال المواطن الفلسطيني محمود الحمد للجزيرة مباشر “هذا هو بنك أهداف إسرائيل، قاموا بقصفنا ليلا ونحن نيام آمنون، لنتفاجأ بالقصف”، مضيفا أن القصف أسفر عن استشهاد 4 أفراد من عائلته وإصابة آخرين أُدخلوا في العناية المركزة.

وعن موقف الدول العربية من تقديم الدعم المناسب للحرب الدائرة في غزة وجه سؤالا قائلا “لماذا لا تقفون معنا؟ لقد قمنا بدعمكم في مواقف عدة وفي أماكن كثيرة”.

ورفع محمود الحمد طفله الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر على يديه وهو مصاب بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، متسائلًا: ما ذنب هذا الطفل سند محمود الحمد لكي يتم قصفه؟

وتساءل المواطن الفلسطيني وهو يقف وسط ساحة مستشفى الشهداء بدير البلح شمال غزة، عما فعله هؤلاء الأطفال للقادة إسرائيل لكي يتم قتلهم، وقال إن المقاومة هزمتهم.

وأضاف “والله المقاومة دعكت رؤوسكم، جايين تدعكوا على أطفال”، وأبدى استغرابه منطق الاحتلال بالاستقواء على الأطفال بقصفهم وقصف المساكن بدلا من مواجهة المقاومة.

وطالب الدول العربية بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة، واختتم حديثه بالتأكيد على مواصلة القتال من أجل القضية الفلسطينية، وقال “سوف نقاتل ثم نقاتل لآخر نفس، لآخر طفل”.