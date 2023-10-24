وسط التكبير.. إخراج عائلة من تحت الأنقاض برفح الغربية في غزة (فيديو)

وجدت فرق الإنقاذ العاملة في منطقة الحلقاوي برفح الغربية في غزة، عائلة على قيد الحياة وسط أنقاض منزلها الذي دمرته غارة إسرائيلية على المنطقة اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، فرق الإنقاذ الفلسطينية وهي تعمل وسط أنقاض مبنى، وقد بادر العاملون إلى إخراج شخص تبين أنه حي بعد تحريك يده.

ووسط التكبير والتهليل تم انتشال المواطن الفلسطيني من تحت أنقاض المبنى المنهار، وكان بعض المسعفين ينادون على الطبيب لإجراء الإسعاف الأولي للمصاب.

صور: "شاهد عدد من الجنازات في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة." pic.twitter.com/PVDIcoLfxF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 24, 2023

شهداء العدوان على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 امرأة، و16297 مصابا بجروح مختلفة.

وقالت الوزارة، إن 704 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، موضحة أن إسرائيل ارتكبت مجازر في حق العائلات خلال الساعات الماضية قتل فيها 305 أطفال و173 امرأة و78 مسنًّا.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا شنّته المقاتلات الإسرائيلية على محيط مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ومخيم النصيرات أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.